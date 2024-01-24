Счастливое место: какую сумму выиграли туристы в аэропорту Лас-Вегаса

Лас-Вегас – фантастический город азарта, где игровые автоматы расположены даже в аэропорту. И именно там туристы испытывают свою удачу в конце поездки.

По данным Международного аэропорта Гарри Рейда, январь был удачным месяцем для туристов, посетивших Лас-Вегас.

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По данным аэропорта, менее чем за неделю туристы выиграли 3 джекпота на сумму свыше 1,1 миллиона долларов.

Меньше чем через неделю трое счастливчиков выиграли,

– говорится в сообщении аэропорта.

Официальные лица Harry Reid сообщили, что 12 января джекпот выиграл более 1 миллиона долларов, затем 18 января сразу два счастливчика выиграли джекпоты на сумму 88 000 и 18 000 долларов.



Женщина выиграла в аэропорту Лас-Вегаса / Фото с твиттера Harry Reid International Airport

Интересно, что ранее супруги из США рассчитали выигрышную комбинацию в лотерею. Сначала их обвинили в мошенничестве, но потом признали, что пара просто нашла лазейку. Их история настолько невероятна, что она стала темой полнометражного фильма под названием Джерри и Мардж играют по-большому, вышедшему на экраны в прошлом году.