Как сейчас выглядят места, где снимали популярные фильмы и сериалы: интересные фотосравнения
17 февраля 2022 , 18:16Читати новину українською
Источник:инстаграм thennowmovielocations
Видя на экранах дома, улицы и другие локации, мы часто воспринимаем их как вымышленные или созданные специально для фильма или сериала. Однако среди них есть немало настоящих объектов.
Конечно, на самом деле эти локации выглядят иначе. Их могли изменить специально для съемок или это произошло под влиянием временем, но все равно невероятно интересно сравнивать картинку с экрана и реальной жизни. Именно этим занимается энтузиаст Пол Слэттери, который находит локации из фильмов и сериалов, фотографирует их и делает интересные коллажи. Что из этого выходит – смотрите дальше.
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