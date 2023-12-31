В Германии Санта попал в ДТП: что произошло с подарками

В Германии пьяный мужчина в костюме Санта-Клауса врезался в фасад дома. Произошло это в окрестностях города Мюльхаузен.

Как пишут СМИ, мужчина ехал по центральной улице города. Недалеко от городской церкви, когда потерял контроль над своим автомобилем.

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На скорости он влетел в переднюю часть дома и припаркованную машину.

Фасад дома был серьезно поврежден, однако рождественские подарки, доставляемые "Санта", не пострадали,

– сообщили в полиции.

Аварию увидел прохожий. Он и позвонил по телефону в полицию.

"Во время проверки стало понятно, что "Санта-Клаус" совсем не способен управлять автомобилем, после чего путешествие "Санты" было сокращено и у него взяли анализ крови", – сообщили правоохранители.

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