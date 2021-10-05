Самый большой в мире арт по мотивам "Ведьмака" создают в Польше: зрелищные фото мурала

В Лодзи, что в Польше, заканчивают работу над огромной фреской в честь "Ведьмака". Это самый большой в мире мурал, который посвятили игре.

В начале сентября польские поклонники "Ведьмака" начали масштабную работу над муралом, который разместили на стене 26-этажного здания высотой 78 метров, расположенном в центре города. На это произведение авторов вдохновила картина немецкого художника Каспара Давида Фридриха "Странник над морем тумана".

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Чтобы создать фреску с изображением Геральта площадью 2 тысячи квадратных метров художникам понадобилось около 2 недель и большое количество краски. В октябре польский город будет принимать 32-й Международный фестиваль комиксов и игр. Поэтому организаторы надеются, что фреска "Ведьмак" будет представлена во всей красе к началу мероприятия.

Для создания крупнейшего артобъекта польский Лодзь выбрали неслучайно. Ведь это родной город писателя Анджея Сапковского, создателя вселенной "Ведьмака". И таким образом, власти в очередной раз попытались отметить работы автора. Несколькими годами ранее здесь уже основали сквер имени Геральта.

Крупнейший в мире арт по мотивам "Ведьмака" / Фото из твиттера Paweł BANAN Panasiuk



Масштабная работа фанатов Ведьмака / Фото из твиттера Paweł BANAN Panasiuk





Мурал в Польше посвятили Ведьмаку / Фото из твитера Paweł BANAN Panasiuk

Крупнейший в мире мурал в польской Лодзи / Фото The First News

Геральт из Ривии и "Странник над морем тумана" / Фото The First News

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