Для любителей паранормальных явлений: подборка самых страшных мест в мире, где до сих пор существуют призраки

Путешествия к местам, где "живут" привидения и происходят сверхъестественные явления, становятся все более популярными среди туристов. Особенно перед Хеллоуином.

24 Канал подготовил подборку самых страшных мест в мире, которые пощекочут нервы каждому!

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Как ни странно, паранормальный туризм становится все более популярным среди людей. Ведь он не только позволяет посетителям наслаждаться культурным и историческим значением этих жутких мест, но и позволяет искателям впечатлений погрузиться в атмосферу тайны и ужаса.

Нью-Йорк, США

Нью-Йорке – город, славящийся большим разнообразием развлечений. И неудивительно, что там вы можете найти интересные места с привидениями. Добавьте к вашему маршруту посещение таверны "Белая лошадь" и дома "Дакота".

Таверна "Белая лошадь" в Гринвич-Виллидж всегда была известна как место, привлекавшее литературных звезд. Один из известнейших поэтов, Дилан Томас, выпивал здесь 18 порций виски в 1953 году и умер. После его смерти многие утверждали, что видели призрак Томаса.

в Гринвич-Виллидж всегда была известна как место, привлекавшее литературных звезд. Один из известнейших поэтов, Дилан Томас, выпивал здесь 18 порций виски в 1953 году и умер. После его смерти многие утверждали, что видели призрак Томаса. Дом "Дакота" в Нью-Йорке стал известен как дом Йоко Оно и Джона Леннона. В 1980 году английский музыкант был убит под аркой этого дома, возвращаясь со своей семьей из студии звукозаписи. После смерти Леннона Йоко продолжила чувствовать его дух в квартире.

Луизиана, США

Этот американский штат считается лидером по количеству привидений во всей Америке. История Луизианы насчитывает множество легенд и страшных рассказов, делающих это место идеальным для посещения смелых духом путешественников и всех, кто интересуется сверхъестественными явлениями.

Кладбище Сент-Луис №1 и особняк ЛаЛори – это популярные локации, полные загадочных историй и привидений, которые могут очаровать самых отважных туристов.



Кладбище Сент-Луис / Фото nolaghosts

Грузия

Эта страна также скрывает немало тайн и жутких секретов. Если вам хочется пощекотать нервы, то рекомендуем посетить пивоварню "Moon River" и кладбище "Бонавентура".

Пивоварня "Moon River" расположен в городе Саванна, штат Джорджия. Эта пивоварня занимает особое место в истории Саванны, поскольку ее здание построили еще в 1821 году, когда она функционировала как первая гостиница в этом регионе.

расположен в городе Саванна, штат Джорджия. Эта пивоварня занимает особое место в истории Саванны, поскольку ее здание построили еще в 1821 году, когда она функционировала как первая гостиница в этом регионе. Кладбище "Бонавентура" – это не просто место захоронения, а настоящий шедевр пейзажного дизайна. Он славится своей живописностью и считается одним из самых красивых кладбищ в мире.



Кладбище "Бонавентура" в Грузии / Фото Patty Hankins

Франция

Эта страна есть место с богатой историей и многочисленными легендами. Сочетание ее достопримечательностей и страшных историй делает ее идеальным местом для поиска призраков.

Если вы будете во Франции, обязательно загляните в замок Брисак и известные парижские катакомбы. Именно эти места считаются идеальными для тех, кто хочет встретиться с призраками.

Парижские катакомбы – это километры подземных тоннелей, полных останков миллионов людей. Это одна из самых известных и увлекательных архитектурных достопримечательностей Парижа.

Раньше мы писали о топ-10 мест с привидениями, которые могут напугать каждого. Если вы хотите пощекотать себе нервы – скорее смотрите!