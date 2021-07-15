В Нью-Йорке продают самую дорогую в мире картошку фри: сколько она стоит и как ее готовят

В меню нью-йоркского ресторана Serendipty3 есть позиция, которая удостоилась записи в Книге рекордов Гиннеса как самая дорогая в мире картошка фри. Блюдо под названием Crème de la Crème Pomme Frites стоит 200 долларов.

Конечно, за такую цену гостям заведения подают не обычную картошку фри. К блюду добавляют столько интересных ингредиентов, что эту картошку стоило бы признать не только самой дорогой, но и самой изысканной в мире.

Это интересно Искусство и гемблинг: самые известные картины, посвященные азартным играм

Как готовят самую дорогую в мире картошку фри



Ингредиенты для картошки фри за 200 долларов / Фото Guinness World Records

Шеф-повара Джо Кальдероне и Фредерик Шен-Киверт создали настоящий кулинарный шедевр. Чтобы приготовить его, недостаточно просто пожарить картошку во фритюре – нужно хорошенько потрудиться.

Сначала картофель бланшируют в шампанском Dom Perignon с арденским уксусом J. LeBlanc French Champagne. После этого его трижды готовят в гусином жире из юго-западной Франции, чтобы образовалась хрустящая корочка.



Приготовление соуса / Фото Guinness World Records

Параллельно с этим повара готовят соус. Они растапливают большое количество трюфельного масла, добавляют к нему щепотку муки и органические жирные сливки, чтобы сделать соус более густым. Затем в смесь добавляют кусочки швейцарского сыра Раклет с трюфелями.



Шеф-повара в процессе приготовления изысканной картошки / Фото Guinness World Records

Кроме соуса, к картошке подают настоящие трюфели. Все это посыпают натертым сыром Crete Senesi Pecorino Tartufello и 23-каратной пищевой золотой пылью.



На финальной стадии картошку посыпают золотой пылью / Фото Guinness World Records

Учитывая высокую стоимость ингредиентов, блюдо доступно клиентам ресторана только по предварительному заказу. Чтобы попробовать картофель фри за 200 долларов (почти 6500 гривен), нужно будет подождать не менее 48 часов.

Чтобы представители Книги Гиннеса смогли зарегистрировать рекорд было необходимо, чтобы блюдо приобрел хотя бы один независимый покупатель. Недавно это произошло, и команда Serendipty3 получила свою награду накануне Национального дня картошки фри, который празднуют 13 июля.



Джо Кальдероне и Фредерик Шен-Киверт с представительницой Книги Гиннеса / Фото Guinness World Records

Это стало важной победой для ресторана, ведь он больше года не работал из-за пандемии коронавируса. Заведение открыло свои двери для клиентов только на прошлой неделе.

Стоит отметить, что самая дорогая карто фри не стала первым официальным рекордом Serendipty3. Ресторан уже имеет несколько наград за молочный коктейль, бутерброд и десерт, также признаны самыми дорогими в мире.