Мужчина испугался, закрыл коробку и сразу же вызвал полицию. Оказалось, что вместо рыбки приехал редкий сиамский крокодил в возрасте 3 – 4 месяцев. Этот вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красный список видов.

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Согласно китайскому законодательству, сиамских крокодилов можно покупать и содержать только после регистрации и получения специального разрешения, ведь этот вид является агрессивным. Во взрослом возрасте эти рептилии вырастают до 4 метров в длину. Поэтому выращивать их в домашних условиях крайне опасно.

Правоохранители забрали крокодила. Курьерская служба, которая доставила коробку получателю, проводит служебное расследование. Правила этой компании запрещают транспортировку животных, поэтому сотрудники отделения, в котором приняли эту посылку, могут быть наказаны.