Выберите чашку и узнайте, о чем вы мечтаете: психологический тест

10:05

Чашка, которую вы выберете, может быть отражением ваших самых сокровенных желаний и мечтаний. Как милый сон, воплощающийся в предметах нашей повседневной жизни, ваш выбор может помочь вам понять, к чему вы стремитесь в жизни.