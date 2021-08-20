Экспозиция выставки #Вражаріум от Smile в двух морских контейнерах состоит из более 40 интерактивов и 6 VR-станций. Ее создали, чтобы помочь украинцам путешествовать и получать новые впечатления во время пандемии, когда это стало значительно сложнее из-за пандемии.

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В # Вражаріуме собраны десятки впечатлений и удивительных мест отовсюду. Сейчас у нас два морских контейнера, но каждый год их количество будет расти, пока мы не соберем в одном месте все лучшее, что есть на планете. Приходите увидеть, почувствовать и пережить самые лучшие впечатления,

– приглашает на выставку организатор Александр Лавров.

Руководительница проекта Юлия Соловей рассказала о работе над #Вражаріумом. Целью организаторов было создать живые впечатления, которые точно бы обеспечили эффект присутствия. Например, они хотели, чтобы зрители не просто посмотрели на Париж, а побывали в гостях у Ирэны Карпы, которая там живет. А вместо того, чтобы посетители просто почитали об Антарктиде, они услышат приветствие для украинцев от полярников станции "Академик Вернадский".

Что делать на #Вражаріуме

Благодаря технологиям виртуальной реальности посетители выставки смогут подняться на Эверест вместе с альпинистом Джоном Гриффитом, побывать на легендарном шоу Cirque du Soleil, а также отправиться на африканское сафари, чтобы встретиться со львами и слонами.

Также на выставке не обошлось и без украинских красот. В виртуальной реальности гости выставки могут совершить полет над Станиславскими утесами, розовым озером, ветряками и Алешковской пустыней. А также пролететь над мостами Киева и посмотреть на него с высоты птичьего полета.

В 12-метровом морском контейнере посетителей будут ждать более 30 интерактивов, посвященных четырем городам, – Парижу, Нью-Йорку, Рио-де-Жанейро и Бангкоку. Здесь можно насладиться световым шоу на Нотр-Дам де Пари, выбрать маршрут нью-йоркского такси, посетить карнавал в Рио, заглянуть на рынки тайской столицы.

Второй контейнер воспроизводит улицу марокканского города Шефшауен, который называют голубым из-за цвета домов. Отдаленный шум марокканского базара, детали местного быта и аромат специй создают впечатление присутствия.

Природные чудеса представит объемная 8-метровая интерактивная иллюстрация от клуба Pictoric. Внутри нее – скрытые бинокли с видами Большого каньона США и солончаков Боливии, поздравления с антарктической станции "Академик Вернадский", северное сияние, окраской которого можно управлять, а самый большой цветок в мире – рефлезия.

Чтобы забрать с собой не только эмоции и впечатления, но и памятные вещи, при входе на выставку будет сувенирная лавочка, где гости смогут поменяться магнитами с разнообразных уголков мира.

График выставки

За два месяца на выставке смогут побывать жители и гости 5 украинских городов:

Киев, Арка Дружбы народов – 28 августа – 4 сентября;

Одесса, парк Шевченко – 7 – 14 сентября;

Львов, фонтан возле Оперного театра – 17 – 24 сентября;

Харьков, площадь Свободы – 27 сентября – 3 октября;

Днепр, площадь Героев Майдана – 7 – 15 октября.

Режим работы выставки: по будням – с 16:00 до 21:00, по выходным – с 10:00 до 21:00. Вход свободный по регистрации на локации. Детали и новости выставки читайте на официальной странице #Вражаріума в фейсбуке.

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