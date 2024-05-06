Насколько вы обидчивый человек: определит тест в картинке

17:43

Обидчивость - это эмоциональная реакция, характеризующаяся чувствительностью к критике, негативным комментариям или действиям, которые могут быть восприняты как личные оскорбления. Она играет значительную роль во взаимодействиях с другими людьми, влияя на нашу способность управлять конфликтами, строить отношения и реагировать на социальные стимулы.