Для любителей поттерианы: выберите картинку и узнайте, на каком факультете вы бы учились

Вы когда-нибудь задумывались, на каком факультете Хогвартса вы бы могли учиться? Чувствуете ли вы себя отважным, как Гриффиндор или преданным, как Гафелпаф? А возможно, ваша мудрость родственна Рейвенклу, или ваша амбициозность соответствует Слизерину?

Узнайте новые грани своей личности вместе с тестом от Развлечения 24.

Смотрите также Что ваш любимый коктейль расскажет о вашей личности

Для прохождения теста внимательно посмотрите на коллаж ниже. Выберите тот факультет, который вам больше всего нравится.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Расшифровка результатов

Гриффиндор: Выбор первой картинки свидетельствует о том, что вы принадлежите к Гриффиндору. Это означает, что вы отважная, смелая и решительная личность. Вы всегда готовы защищать друзей и бороться за справедливость. Ваш символ – лев, который олицетворяет силу и мужество. Красный и золотой – ваши цвета, отражающие зажигательный характер.

Гафелпаф: Выбор второй картинки означает, что вы принадлежите к Гафелпафу. Ваша верность, трудолюбие и справедливость делают вас идеальным студентом Гафелпафа. Вы всегда готовы помочь другим и работать ради общего блага. Символ факультета – барсук – символизирует добродушие и выносливость.

Рейвенклов: Если вы выбрали третью картинку, это свидетельствует о вашей мудрости, креативность и любовь к знаниям. Вы всегда стремитесь узнать что-то новое. Ваш символ – ворон, символизирующий интеллект и свободу мысли. Синие и серебряные цвета подчеркивают вашу спокойную и взвешенную натуру.

Слизерин: Если ваш выбор – четвертая картинка, то вы принадлежите к факультету Слизерина. Амбициозность, хитрость и решительность – вот что делает вас настоящим слизеринцем. Вы не боитесь ставить высокие цели и достигать их любой ценой.