В прямом эфире: Арнольд Шварценеггер и блогер Логан Пол проведут турнир по пощечинам

Арнольд Шварценеггер и Логан Пол объединились, чтобы провести турнир по пощечинам Slap Fighting Championship, участники которого будут бить друг друга по щекам.

Звездный турнир по пощечинам

26-летний Логан Пол, известный не только популярным блогом, но и боксерским поединком с Флойдом Мейвезером в июне 2021 года, и 74-летний Арнольд Шварценеггер рассказали о своей необычной коллаборации в шоу Impaulsive.

Это интересно Винтажную видеокассету с фильмом "Терминатор" продали за 32 500 долларов

Турнир пройдет 5 марта в Колумбусе в рамках ежегодного спортивного фестиваля имени Арнольда Шварценеггера. Его будут транслировать в прямом эфире на страницах Логана Пола в ютубе и фейсбуке, а также на сайте Fanmio.com.

Проморолик турнира по пощечинам, организованного Шварценеггером и Полом: смотрите видео



С идеей проведения такого мероприятия к Шварценеггеру обратилась польская компания PunchDown. Актер решил узнать об этом спорте больше, и предложение заинтересовало его. "Я подумал, что это отличная идея, я видел это на видео в соцсетях, и подумал, что публика будет в восторге", – сказал Шварценеггер.

После этого организаторы обратились к Логану Полу, который также согласился на сотрудничество.

Арнольд Шварценеггер и Логан Пол / Фото USA Today Sports

Мне нравится эта абсурдность. Мне нравится идея, что два парня могут стоять напротив, шлепать друг друга и смотреть, кто упадет первым. Мне смешно, просто как такое возможно?

– прокомментировал предстоящее событие Логан Пол.

Также блогер рассказал, что раньше думал над тем, чтобы самому поучаствовать в таком турнире. Однако Пол отказался от этого, потому что "слишком боялся, что мозг вылетит из головы". Несмотря на это, он совсем не прочь посмотреть, как будут соревноваться другие.