Празднуют даже экспонаты: музейному тираннозавру в Лондоне связали новогодний свитер

Работники Музея естествознания подарили тиранозавру-аниматронику огромный рождественский свитер. Тематическая одежда имеет нестандартные узоры – изображения разнообразных динозавров.

Лондонский музей естествознания оригинально подготовился к грядущим праздникам. Работники украсили визитку музея – аниматронного динозавра, который теперь демонстрирует мягкий праздничный свитер.

На вязаной вещи изображены милые силуэты других видов динозавров: трицератопса, стегозавра, тиранозавра и диплодока. Существа выглядят точно как олени на новогодних свитерах.

Тиранозавр получил на Рождество волшебный свитер / Фото Музей естествознания​ Лондона

По словам сотрудников музея, на создание свитера ушло около 100 часов. Все материалы праздничной одежды можно переделать.

Кто создал свитер

Над новогодним изделием работала британская компания British Christmas Jumpers. Ранее она сотрудничала с певцом Эдом Шираном и парламентом Великобритании. Дизайн свитера для динозавра стал самой большой работой компании.

Джемпер в 12 раз тяжелее обычного джемпера. Версии с человеческим размером можно купить в музейном магазине, чтобы помочь финансировать работу места проведения.

На изготовление свитера ушло примерно 100 часов работы / Фото Музей естествознания​ Лондона

Музей продает свитера с динозаврами / Фото Nerdist