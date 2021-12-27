Праздничные развлечения: девушка сделала рождественскую домино-цепочку

Известная ютубер-блогерша и домино-художница из США создала новый шедевр – на этот раз на праздничную тематику. Девушка показала видео, где ее картины из домино распадаются, образуя волшебные новогодние композиции.

Художница по имени Лили Хевеш поделилась со своими подписчиками в ютубе, как выглядит ее новая инсталляция – длинная дорожка из домино, посвященная рождественским развлечениям и неизменным праздничным атрибутам. Девушке даже удалось построить из домино милое изображение Санты.

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Красочная цепочка показала чуть ли не все вещи, которые вызывают у нас ассоциации с праздниками – новогодние венки, сани Санты, носки для подарков с сюрпризами внутри, новогодние украшения и елка с домино.

Я построила Санту из домино, чтобы отметить праздники!

– написала Хевеш в описании к видео.

Как выглядит искусство Лили Хевеш: смотрите видео

Что известно о Лили Хевеш Мастерица начала строить фигурки из домино в 2008 году, когда ей исполнилось 9 лет. Сейчас девушка имеет более 100 тысяч домино в своем доме. Девушка является рекордсменкой – в 2017 году она побила мировой рекорд по самой длинной линии, созданной из домино. На создание этой линии у девушки ушло 2 дня. Ее ютуб канал очень популярен – на Хевеш подписались свыше 3,5 миллионов фолловеров.

Художница создает тематические композиции / Фото Лили Хевеш