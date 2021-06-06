Поляк украл в магазине почти 600 лотерейных билетов: ни один из них не был выигрышным

22-летний мужчина из польского города Илава решил испытать свою удачу в лотерее. Однако, вместо того, чтобы купить билеты, он украл их – и не один или несколько, а 591.

Мужчина зашел в магазин и сказал, что хочет купить бутылку алкоголя. Пока продавщица отошла, чтобы взять ее, он заметил пластиковую стойку с билетами мгновенной лотереи, которая стояла у прилавка.

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Он схватил ее и быстро ушел из магазина, вероятно, надеясь на огромный выигрыш. Однако, в этот раз фортуна была не на его стороне.

Работник магазина вызвал полицию, и правоохранителям удалось задержать вора. Пока они разыскивали его, мужчина успел стереть защитные поля с билетов и обнаружил, что ни один из них не принес ему и одного злотого. Зато материальный ущерб, который он нанес магазину, составил 2500 злотых (18,6 тысячи гривен).

В полиции допросили мужчину и предъявили ему обвинения. Он признался, что украл билеты. Наказание за кражу, которое предусматривает уголовный кодекс, – до 5 лет лишения свободы,

– сообщили правоохранители.