В США мужчин обвиняют в краже легендарных туфелек из фильма "Волшебник страны Оз"

В США полиция предъявила обвинения мужчине, которого считают причастным к краже туфелек из фильма "Волшебник страны Оз". Легендарная обувь хранилась в музее штата Миннесота вплоть до 2005 года, пока не произошла кража.

Полиция нашла эту обувь в 2018 году. А в 2023 году первый подозреваемый Терри Мартин признался в краже.

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Однако он бы не справился самостоятельно, поэтому в хранении краденой обуви подозревают 76-летнего Джерри Гэла Салитермана из города Кристалл. Ему уже тоже предъявили обвинение в "краже выдающегося произведения искусства".

Прокуроры оценили стоимость обуви примерно в 3,5 миллиона долларов.

В то же время в судебных документах не указано, каким образом Мартин и Салитерман могли быть связаны между собой.



Туфли из фильма "Волшебник страны Оз" / Фото IMDB

Сторона обвинения утверждает, что с августа 2005 года по июль 2018 года Джерри Салитерман скрывал туфельки, зная, что они были украдены. Более того, он якобы угрожал секс-местью женщине, которая знала о его тайне, если та "не будет держать язык за зубами".

Что известно о легендарной обуви

Красные туфельки, украшенные пайетками и стразами, были похищены из музея Джуди Гарланд в ее родном городе Гранд-Репидс почти 20 лет назад. Обувь Джуди Гарланд искали тщательно, ведь она является объектом культурного наследия. ФБР нашло туфельки только в 2018 году.