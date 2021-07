Что слушает наследник престола: принц Чарльз рассказал о любимых песнях в своем плейлисте

Принц Чарльз выступил на шоу "Музыка и воспоминания с Его Королевским Высочеством принцем Уэльским" в эфире больничного радио. Там он рассказал о своих любимых песнях, в том числе и той, под которую он не может устоять на месте и начинает танцевать.

В первую очередь принц Чарльз принял участие в радиопрограмме, чтобы отдать должное и поблагодарить медиков и волонтеров за работу во время мировой пандемии коронавируса. Он сказал, что был глубоко поражен самоотдачей Национальной службы здравоохранения.

Также принц Уэльский поговорил о музыке и назвал несколько своих самых любимых треков. Особое внимание он обратил на песню Givin 'Up, Givin' In, которую женское трио The Three Degrees исполнило на праздновании его 30-летнего юбилея. Именно эта композиция вызывает у принца Чарльза "непреодолимое желание встать и танцевать".

The Three Degrees - Givin 'Up, Givin' In

Кроме этой зажигательной песни, он назвал еще 12 любимых треков. Предлагаем вам ознакомиться с предпочтениями принца Чарльза и послушать композиции, которые стали частью королевского плейлиста.

Barbra Streisand – Don't Rain On My Parade

Edith Piaf – La Vie En Rose

Diana Ross – Upside Down

Eimear Quinn – The Voice

Miriam Makeba – The Click Song

Peter Skellern – You're A Lady

Charles Trenet – La Mer

Old Blind Dogs – Bennachie

Dick Powell – Lulu's Back In Town

Fred Astaire and Ginger Rogers – They Can't Take That Away From Me

Catrin Finch – Tros Y Garreg

Bryn Terfel – Tydi a Roddaist