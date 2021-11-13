Отдельный вид страданий: курьезные фото мужчин, которые слишком долго ждали женщин в магазинах

Такую картину, наверное, можно увидеть в каждом торговом центре. Пока женщины ходят по магазинам, выбирая и примеряя обновки, их парни, мужчины или сыновья терпеливо ждут в зонах отдыха. Однако иногда это продолжается слишком долго.

На инстаграм-странице Miserable Men собраны фото тех мужчин, которые в процессе ожидания завершения шопинга попробовали все. Они разгадали кроссворды, прочли новости, пролистали ленту в фейсбуке и даже уснули. Развлечения 24 собрали подборку самых курьезных из этих снимков, хотя их героям вряд ли было так же весело, как пользователям сети.

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