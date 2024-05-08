Выберите спичку: психологический тест расскажет о вашем уровне выгорания

Выгорание может происходить из-за накопления стресса, эмоционального истощения или чрезмерной работы. Важно вовремя распознать эти симптомы, чтобы найти способы восстановления баланса.

Наш тест от Развлечения 24 поможет вам оценить свой уровень выгорания, выбирая спичку, которая больше всего соответствует вашему состоянию.

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Внимательно рассмотрите картинку с различными спичками. Выберите ту спичку, которая лучше всего описывает ваше эмоциональное или физическое состояние. Прочитайте расшифровку вашего выбора ниже.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Расшифровка результатов