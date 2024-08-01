"Батя приехал пострелять": турецкий стрелок на Олимпиаде поразил своим подходом

Спортсмен в категории стрельбы Юсуф Дикеч из Турции удивил мировое сообщество своим непринужденным подходом к соревнованию. В отличие от других игроков он стрелял без специальных очков или наушников.

Несмотря на такой подход он получил для Турции серебряную медаль.

Смотрите также Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 1 августа

Пользователи в соцсетях выражали свое удивление и шок от увиденного. А фото с 51-летним представителем Турции быстро облетели сеть. На них он стоит без специальных очков, наушников, любого другого оборудования. Мужчина вышел в мятой футболке, пострелял с одной рукой в кармане, с обоими открытыми глазами... и забрал серебро.



Турецкий стрелок на Олимпиаде поразил своим подходом / Фото из соцсетей

Также в сети сравнивали других участников соревнования с тем, как себя показал Юсуф Дикеч. "...тип с вайбом бати в отпуске принес Турции серебряную медаль, в то время, как другие косплеили робокопа,

– комментируют в Х (бывший Twitter).

Юсуф Дикеч – турецкий спортивный стрелок, который соревнуется в стрельбе из пистолета. Он является отставным унтер-офицером турецкой жандармерии и членом спортивного клуба Jandarma Gücü.

Реакция соцсетей / Скриншоты