На дне озера вроде бы нашли обломки "Святого Грааля", но не все так однозначно
Источник:Wall Street Journal
Охотник за затонувшими кораблями Стив Либерт заявил, что нашел обломки корабля, который называют "Святым Граалем". Он затонул еще в 1679 году.
На его поиски Стив потратил 43 года своей жизни.
Смотрите также В Ботсване нашли второй по величине алмаз в мире: его вес поражает
Офицер военно-морской разведки в отставке искал легендарное судно "Ле Гриффин" несколько десятилетий. И недавно вроде бы его нашел. Однако сенсационное открытие отвергают скептически настроенные археологи и историки.
Это не тот корабль,
– заявил морской археолог Уэйн Р. Лусарди.
Директор Мичиганской ассоциации кораблекрушений Валери ван Хис также не верит в находку.
"С 1930-х годов и до сегодняшнего дня было много заявлений о том, что "Ле Гриффин" наконец найден", – добавила она.
Корабль, что нашел исследователь / Фото Great Lakes Expeditions
Что известно о "Святом Граале"
- Так называют легендарный корабль для охотников за сокровищами, которые исследуют глубины американских вод.
- Его построил французский исследователь Рене Робер Кавелье – сеньор де Ла Салль, чтобы найти короткий путь в Китай и Японию.
- Впрочем, в одном из рейсов загруженное мехом судно бесследно исчезло, вероятно попав в шторм.
- В пересчете не сегодняшние деньги, груз, который он вез, оценивается в 869 тысяч долларов.