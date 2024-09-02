На дне озера вроде бы нашли обломки "Святого Грааля", но не все так однозначно

Охотник за затонувшими кораблями Стив Либерт заявил, что нашел обломки корабля, который называют "Святым Граалем". Он затонул еще в 1679 году.

На его поиски Стив потратил 43 года своей жизни.

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Офицер военно-морской разведки в отставке искал легендарное судно "Ле Гриффин" несколько десятилетий. И недавно вроде бы его нашел. Однако сенсационное открытие отвергают скептически настроенные археологи и историки.

Это не тот корабль,

– заявил морской археолог Уэйн Р. Лусарди.

Директор Мичиганской ассоциации кораблекрушений Валери ван Хис также не верит в находку.

"С 1930-х годов и до сегодняшнего дня было много заявлений о том, что "Ле Гриффин" наконец найден", – добавила она.



Корабль, что нашел исследователь / Фото Great Lakes Expeditions

Что известно о "Святом Граале"