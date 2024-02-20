Психологический тест расскажет, готовы ли вы к изменениям в жизни

Изменения являются неотъемлемой частью жизни, но иногда мы можем не осознавать, насколько мы открыты или сопротивляемся им.

Психологический тест от 24 Канала может помочь нам понять наши глубинные чувства и готовность к изменениям.

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Как проходить тест

Посмотрите на абстрактное изображение и сосредоточьтесь на том, что вы видите:

Какие фигуры и образы приходят вам на ум?

Какие эмоции вызывает это изображение?

Есть ли в нем какая-то подвижность или статика?

Запишите первое, что пришло вам в голову, не раздумывая слишком много.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

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