Наконец-то дома: IKEA посвятила рекламу выхода Ангелы Меркель на пенсию

Ангела Меркель ушла с поста канцлера Германии, что, безусловно, стало громким инфоприводом. Компания IKEA использовала его и посвятила этому событию рекламу.

В день, когда Ангела Меркель официально покинула пост, 8 декабря, IKEA опубликовала в немецкой прессе рекламу своего кресла. На фото была женщина очень похожа на экс-канцлера.

Это интересно Не очень удобно: Том Холланд рассказал, как устроен костюм Человека-паука

Наконец-то дома

На снимке она сидит в кресле и смотрит в окно со сложенными на животе руками. К рекламе подобрали и красноречивую подпись – Endlich zu Hause, то есть "Наконец-то дома". Можно легко представить, что настоящая Ангела Меркель действительно произносит эти слова в предвкушении заслуженного отдыха после 16 лет управления страной.

Реклама IKEA, посвященная выходу Ангелы Меркель на пенсию / Фото IKEA

Ангела Меркель ушла на пенсию

Официальную церемонию прощания для Ангелы Меркель провели 2 декабря. На мероприятии присутствовало более 200 человек, в том числе и министры времен власти Меркель. Военный оркестр сыграл для уже бывшего канцлера музыку, которую она выбирала сама – песню немецкой панк-рокерши Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen, композицию Für mich, soll's rote Rosen regnen актрисы Хильдегард Кнеф и псалом 18 века.

В своей прощальной речи политик вспомнила трудные моменты, с которыми ей пришлось встретиться в работе. Среди них – финансовый и миграционный кризисы 2008 и 2015 годов соответственно, и, конечно, пандемия коронавируса.

На тему – что Ангела Меркель сделала для Украины: смотрите видео