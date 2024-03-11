Мужчина зарабатывает хорошие суммы благодаря своим ногам: что он придумал

Мужчина по имени Джордж придумал довольно необычный способ заработка с помощью своих ног. Он имеет босоногий образ жизни еще с 2021 года.

Впоследствии Джордж придумал, как это можно монетизировать.

Смотрите также Просыпание в 5 утра: действительно ли тренд из сети делает тебя более продуктивным

С чего все началось

Джордж стремился получить более глубокую связь с природой, поэтому и решил отказаться от обуви. Этот выбор не только положительно повлиял на его собственное благополучие, но и привел к знакомству с его девушкой, создав между ними уникальную связь. Хотя сначала не все родные Джорджа положительно отнеслись к его выбору.

Но Джордж убежден, что босоногий образ жизни значительно улучшил его психическое здоровье, помог избавиться от некоторых проблем и в целом улучшил его самочувствие.



Как зарабатывает Джордж / Фото Mirror

Как мужчина начал зарабатывать

В социальных сетях приключения Джорджа быстро привлекли внимание многих людей, что привело к предложению монетизировать его образ жизни на OnlyFans.

OnlyFans – это онлайн-платформа с подпиской, которая позволяет создателям контента монетизировать свою оригинальность путем продажи видео, фотографий и других материалов своим подписчикам. Известная своей популярностью среди моделей для взрослых, OnlyFans также используется музыкантами, художниками, фитнес-тренерами и другими создателями для предоставления эксклюзивного контента своим фанатам.

Благодаря фотографиям своих ног в различных общественных местах он теперь зарабатывает от 500 до 1000 фунтов стерлингов ежемесячно. Это не только поддерживает его финансово, но и укрепляет его веру в то, что он живет аутентично и творчески.