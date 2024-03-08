Точная копия: мужчина встретил в самолете своего "клона" – впечатляющее фото

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько людей на планете являются вашей точной копией? А вот 58-летнему Марку Гарлану посчастливилось встретить такого человека.

Произошло это 2 марта во время полета из Лондона в Бангкок.

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Гарланд как раз проходил регистрацию на свой рейс, когда агенты на посадке с удивлением сказали ему, что он уже зарегистрировался. Лишь позже сотрудники поняли, что одним рейсом летели два Марка Гарланда.

Вторым был 62-летний мужчина из Уормли, Бристоль, который был точной копией своего младшего коллеги с похожими чертами лица и такой же лысиной. Марк-младший объяснил, что сотрудник стойки регистрации, очевидно, не указал номер бронирования и вместо этого зарегистрировал своего двойника, что сначала вызвало у него определенное волнение.

Я простоял у стойки регистрации 40 минут, пока они пытались решить проблему, – сказал сотрудник аэропорта.



Мужчина встретил своего двойника на борту самолета / South West News Service

Когда двойники встретились, то были шокированы, но они имели одинаковый вид, черты лица, одежда и даже имена. Старший Марк был потрясен этой встречей, восклицая:

"Это было безумие – я никогда не видел ничего подобного. Я подхожу к столу и вижу парня, который имеет такой же вид, как я, но он немного больше меня".

Младший и старший Марк случайно решили поехать в Таиланд на каникулы на 4 и 3 недели соответственно. И на этом счастливый случай не закончился: когда пара села в самолет, они обнаружили, что сидят рядом друг с другом.

Они общались на протяжении 11,5-часового полета, во время которого поняли, что у них есть гораздо больше общего, чем просто совпадение имен и внешности.