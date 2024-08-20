Мужчину ошибочно бросили в тюрьму на 50 лет: как перед ним извинились

В США мужчину ошибочно посадили на почти 50 лет. 71-летний Глинн Рэй Симмонс провел за решеткой 48 лет, 1 месяц и 18 дней. Это рекорд для США.

Жизнь мужчины навсегда изменилась в 1975 году.

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За что посадили мужчину

Почти 50 лет назад Симмонса вместе с вероятным "соучастником" Доном Робертсом обвинили в ограблении винного магазина и убийстве продавца. Глинн настаивал на своей невиновности, утверждая, что полиция сфальсифицировала отчет о расследовании. Кроме того, прокуратура, как утверждается, скрывала некоторые доказательства во время судебного процесса.

Однако присяжные не поверили подсудимому: суд вынес обоим мужчинам смертный приговор и только через 2 года Верховный суд США заменил его на пожизненное заключение.

В 2008 году Дона Робертса досрочно освободили, но Симмонс остался за решеткой и вышел из тюрьмы только в июле 2023 года после того, как судья отменил приговор и назначил новое судебное разбирательство.

В декабре 2023 года Глинна окончательно реабилитировали, поскольку были "четкие и убедительные доказательства" того, что он не совершал преступления.

Симмонса наказали за преступление, которого он не совершал. Хотя это время невозможно вернуть, но решение, которое он принял, позволяет начать жизнь заново,

– сказала адвокат Элизабет Ванг.

В конце концов мужчина получил 7,15 миллионов долларов (около 289 млн грн) компенсации за почти 50 лет заключения за преступление, которого он не совершал.