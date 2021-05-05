Девушка увидела профиль Бена Аффлека в Raya, когда он "лайкнул" ее страницу. Она не ответила ему взаимностью, потому что подумала, что этот аккаунт – фейковый.

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По правилам сервиса пользователи могут общаться только если "лайкнут" друг друга. Если же кто-то из них отклоняет запрос, их взаимодействие в приложении прекращается.

Похоже, что актер не привык к отказам, ведь поступок модели его зацепил. Он отправил Нивин видео в инстаграме, чтобы убедить ее в том, что он – настоящий Бен Аффлек. Также он спросил, почему девушка отказала ему.

Нивин решила ответить ему в тиктоке. Она опубликовала ролик, в котором объяснила причину своего отказа, а также прикрепила видео, которое прислал ей Бен.

Извини, Бен,

– подписала ролик Нивин.

Видео мгновенно стало вирусным и распространилось по сети. После этого модель решила прокомментировать эту ситуацию и рассказала, что опубликовала ролик не для того, чтобы унизить или оскорбить Бена Аффлека. Она хотела посмеяться над собой, потому что ошиблась и подумала, что кто-то другой выдает себя за актера.