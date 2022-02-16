Любители оценят: если бы герои сериала "Эйфория" были куклами Barbie
16 февраля 2022 , 22:48Читати новину українською
Источник:инстаграм euphoriaddicted
Сериал "Эйфория" покорил сердца миллионов фанатов и первые строчки многочисленных рейтингов. Но фанаты проекта не только внимательно наблюдают за событиями на экранах, но и проявляют собственную креативность.
Одним из них является неизвестный автор инстаграм-страницы euphoriaddicted, воссоздающий сцены сериала с помощью кукол Barbie. Энтузиаст стилизует кукол так, чтобы они были похожими на персонажей "Эйфории" и фотографирует их в разных обстоятельствах. Каждый фанат сериала безошибочно узнает и героев, и сцены – убедитесь сами.
Это интересно Стиль с экранов: как герои популярных фильмов и мультфильмов одевались бы в реальной жизни