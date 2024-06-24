Мужчина, называющий себя "пророком", выиграл 30 000 долларов: ему запретили посещать казино

Лидер апостольской секты архиепископ Эммануил Мутумва сорвал куш в казино. Он выиграл впечатляющие 30 000 долларов в казино в Зимбабве.

Он заявил, что сам Бог якобы дал ему формулу выигрыша.

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Мужчине запрета играть в казино

Эммануил Мутумва был чрезвычайно счастливым после выигрыша. Однако счастье длилось недолго, ведь владельцы других казино в Зимбабве теперь запретили ему посещать их игорные заведения, опасаясь, что он получает несправедливую помощь от Господа.

Они утверждают, что поскольку я пророк, то получаю видения от Бога о выигрышных числах. Они боятся, что обанкротятся, потому что я буду выигрывать слишком часто,

– объяснил сам "пророк".

Мутумва добавил, что использовал эти деньги для оплаты обучения некоторых членов своей церкви и предоставления стартового капитала для бизнеса.

Со своей стороны, менеджер местного казино объяснил, что букмекерские заведения часто ограничивают или закрывают счета тех, кто постоянно выигрывает.



Мужчина, называющий себя "пророком", выиграл 30 000 долларов / Фото Grab

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию об ограничении онлайн-казино, приказав провести анализ по этому вопросу. Впоследствии Совет национальной безопасности и обороны принял ограничения для работы онлайн-казино.