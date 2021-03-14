Взглянуть на землю с высоты птичьего полета, перелететь дикие ущелья, побывать высоко в горах, над реками или над городской застройкой – все это возможно с самыми крутыми зиплайнами мира. Доза адреналина, которая доступна всем.

Сегодня возможностей взглянуть на землю с высоты птичьего полета не счесть. Одним из самых захватывающих является зиплайн. Зиплайн – это усовершенствованный вариант тарзанки.

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Конструкция представляет собой спуск по стальному канату с использованием сил земного притяжения с помощью специального устройства, использующего блоки. От способа транспортировки, которым когда-то перевозили груз через каньоны и добирались до отдаленных районов, зиплайн с годами развился в форму адреналинового развлечения. За зиплайном закрепилось множество названий в зависимости от региона: "летучая лиса", "тирольская переправа", "сильный наклон".

Почувствуйте дух свободы – нужно только наслаждаться, все остальное сделают законы физики и гравитации.

1. XLine Dubai Marina, ОАЕ – самый длинный городской зиплайн в мире



Самый длинный городской зиплайн в мире находится в г. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты / Фото Mirror

2. Sky Trek, Коста-Ріка – почувствуйте силу природы в Монтеверде



Зиплайн, который простирается через каньоны и между верхушками деревьев в Коста-Рике / Фото Mirror

3. Flying Fox, Джодхпур, Индия – культовый тур по озерам и стенам форта Мехрангарх

Посмотрите на форт Мехрангарх, который был домом махараджей с 15 века, с новой точки зрения / Фото Mirror

4. Mont 4 Zipline, Вербье, Швейцария – самый длинный трос в Альпах

Захватывающий вид на горы подарит полет над ледником Тортин / Фото Mirror

5. WildPlay, Ниагарский водопад, Канада – почувствуйте шум грохочущих вод



В темноте оба водопада освещены каскадом танцующих цветов / Фото Mirror

6. Cloudscraper ZipRider, Колорадо, США – самая высокая тросовая линия в Америке

Зіплайнер Cloudscraper Zip Line позволит вам взлететь на 365 метров над рекой Арканзас / Фото Mirror

7. Zip World Velocity-2, Уэльс, Великобритания – в самом сердце национального парка Сноудония



Четыре параллельные линии Velocity-2 простираются почти на 1 600 метров над карьерным озером / Фото Mirror

Виды горного хребта Сноудон в полете на тросе: захватывающее видео