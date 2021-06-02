LEGOCON: первый в истории фестиваль LEGO, который пройдет в онлайн-формате

Компания LEGO анонсировала первый в истории LEGOCON. Фестиваль пройдет в формате онлайн-конвенции.

LEGOCON – это масштабный фестиваль любителей собирать и придумывать всякое интересное из блоков LEGO. Это будет что-то новое и свежее. И все это будет проходить в онлайн-формате.

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LEGO собирает своих поклонников для обмена опытом во всем мире и приглашает присоединиться к онлайн-конвенции. Это будут интерактивные 90 минут: последние новости, живые развлечения, открытия, закулисный доступ и особые гости. Кроме того, участники фестиваля смогут голосовать, делиться своим собственным собранием конструкторов и общаться с разработчиками компании и удивительным сообществом, которое разделяет их страсть к LEGO. Также любители LEGO смогут проголосовать за лучшие сборки – победители получат призы.

Фестиваль пройдет в прямом эфире непосредственно из дома LEGO в Дании.

Это наш первый официальный # LEGOCON! Присоединяйтесь к нам онлайн 26 июня для эпического шоу в прямом эфире с LEGO House!

Прямая трансляция пройдет

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