LEGO запускает новый набор конструктора, посвященный сериалу "Друзья"

Культовый ситком имеет огромное количество фанатов. Теперь их можно порадовать оригинальным новогодним подарком – милым набором, который воспроизводит самые известные сцены из сериала "Друзья".

В мае 2021 года классический каст "Друзей" собрался для реюниона спец эпизода. Теперь ценители сериала могут увидеть любимых героев еще и в конструкторе LEGO.

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Новый набор с "друзьями" – LEGO Friends The Apartments – уже можно приобрести.

Что есть в наборе

Конструктор состоит из 2048 частей. Из него можно составить знаменитую квартиру Моники, Рейчел, Чендлера и Джоуи.

Коробка нового набора / Фото LEGO

Также есть набор, посвященный культовому кафе "Central Perk", в котором проводили время ситкомовские друзья – он вышел в 2019 году и стал удивительно популярным.

Набор "Central Perk" / Фото LEGO

Среди элементов LEGO – классическая индейка на День Благодарения, кукольный домик Фиби, каноэ с курочками и даже прожекторы, которые воспроизводят съемочную площадку.

Как виглядає конструктор / Фото LEGO

И, конечно, в комплект входят фигурки незабываемых друзей в их особых нарядах:

Росс с узкими кожаными штанами;

Рейчел с клетчатой юбкой;

Моника с фартуком;

Фиби с ее цветочным кардиганом;

Чендлер с ярким галстуком;

А еще есть Джоуи, который носит все, что принадлежит Джоуи.

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Фигурки "Друзей" / Фото LEGO

Эпизодическая героиня Дженис дополняет команду своим леопардовым нарядом.

Какие еще франшизы воспроизводило LEGO?

Конструкторы LEGO известны своими игрушечными вселенными. Компания создала наборы, посвященные Гарри Поттеру, Бэтмену, мультфильму "Как приручить дракона", фильму "Трансформеры", "Звездным войнам", ленте "Люди-Х", "Парку Юрского периода" и серии кинолент Marvel.

Конструктор, посвященный "Друзьям" / Фото LEGO

Конструктор, посвященный "Друзьям" / Фото LEGO

Конструктор, посвященный "Друзьям" / Фото LEGO