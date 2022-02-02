LEGO выпустит набор с молотом Тора: как будет выглядеть Мьельнир

Компания LEGO анонсировала выпуск нового набора, который понравится всем фанатам комиксов и фильмов Marvel. Теперь они смогут заполучить сложенный молот Тора.

LEGO-Мольнер для фанатов

В результате увлекательного процесса сборки конструктора получится красивая и качественная коллекционная модель, отлично передающая стиль и дух вселенной Marvel. Это не только хороший вариант для интересного досуга, но и прекрасная идея для подарка и украшения интерьера.

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В наборе LEGO Thor's Hammer, кроме самого молота, будет специальная подставка с информационной табличкой с надписью "Мьельнир" и логотипом "Саги Бесконечности". Также в комплекте есть несколько мини-фигурок – Тор, Перчатка Бесконечности, Тессеракт и Огонь Одина.

Новый набор LEGO – Молот Тора / Фото LEGO

Фигурки можно хранить в верхушке молота. Там есть специальный отсек, закрывающийся и открывающийся подвижными элементами.

Конструктор состоит из 979 деталей. Размеры готового молота – 46 сантиметров в высоту и 29 сантиметров в ширину.

LEGO-Мольнер в деталях / Фото LEGO

Начало продажи набора запланировано на 1 марта. Конструктор будет стоить 100 долларов (2830 гривен).