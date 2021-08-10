Смешные и нелепые выступления спортсменов, которые имели место на Олимпиаде-2020: видео

8 августа в Токио завершились Олимпийские игры-2020. Кроме героических спортивных выступлений и достижений, на соревнованиях была и череда ярких и курьезных моментов.

На Олимпийских играх-2020 в Токио спортсмены демонстрировали невероятное спортивное мастерство. Однако не для всех соревнования прошли гладко – некоторые спортсмены подарили целый букет курьезных, смешных и не очень моментов, которые породили одни из лучших Олимпийских мемов.

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Телеканал Eurosport собрал такие курьезы с Олимпийских игр в Токио – неуклюжее падение гимнастки, авария с велоспорта, погружение в воду гребцов и тому подобное – и представил их в одном видео.

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