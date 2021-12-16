Клад в обеде: американка нашла жемчужины в устрицах, которые ела

В Новом Орлеане женщина, решившая перекусить морепродуктами, чуть не съела уникальную находку – 12 жемчужин, которые были в устрице. Неожиданное сокровище удивило интернет – такое количество жемчужин за раз случается очень редко.

Воспитательница орлеанского садика решила перекусить в местном кафе Big Easy в начале декабря. Женщина по имени Хилл Ноли, которая приобрела устрицу, едва не проглотила сокровища, которые были в морепродукте.

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В устрице Ноли нашла аж 12 белых жемчужин – драгоценности едва не повредили женщине зубы.

Я перекусила устрицу пополам и почувствовала жемчужину на языке… Это был очень странный опыт. Я точно съела одну, чуть не сломав зуб,

– рассказала Ноли.

Американка нашла жемчужины в моллюске / Фото Крис Грейнджер

Эксперт по устрицам Джордан "Джей" Галлет был весьма удивлен великолепной находке. Дюжина жемчужин, по его словам, – чрезвычайная редкость. Галлету встречалось не более 9 жемчужин за один раз.

Я был в шоке. Каждый день я открываю около 2 тысяч устриц и в среднем нахожу 1 – 2 жемчужины в неделю,

– отметил Галлет.

В устрице оказалось 12 жемчужин / Фотографии Крис Грейнджер

Хилл Ноли не всегда нравились устрицы – только после переезда из Канзас-Сити в Новый Орлеан, женщина изменила свои предпочтения и начала лакомиться морепродуктами. Сейчас Ноли с удовольствием ест сырые и жареные устрицы.

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Хотя по оценкам, жемчуг не имеет экономической ценности, он стал бесценным для Хилл. Женщина планирует поместить жемчужину в кольцо и носить его в честь своей матери, которая говорила: "Мир – это твоя устрица".