Тогда Челси Когсвелл работала в столовой Центра боевой подготовки армии в Нью-Брансуике. Согласно судебным документам, она сама приготовила кексы и раздала их своим коллегам. Этот инцидент стал первым случаем, когда военнослужащего обвиняют в распространении марихуаны коллегам без их согласия.

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Солдаты, которые пробовали кексы с наркотическим веществом, не смогли должным образом пройти обучение. Как позже оказалось, все они чувствовали обезвоживание, усталость, спутанность сознания, сухость во рту и паранойю. Лишь один из них был в здравом уме – он отказался от гостинца Челси.

Женщине предъявили обвинение по 18 пунктам. Среди них – употребление и распространение наркотических веществ, нарушения дисциплины и порядка, недостойное поведение. Суд начнется в августе в Нью-Брансуике. К тому времени Челси Когсвелл будет оставаться на службе.