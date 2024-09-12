Мужчина рассказал о том, на что идут магазины, чтобы заставить покупателей покупать больше

Уверены, каждый из нас, зайдя в магазин, иногда выходит с целой кучей ненужных вещей. Их мы обычно покупаем импульсивно по непонятным причинам.

Так, к примеру, придя за молоком, можно выйти с пакетом незапланированных фруктов и овощей.

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Мужчина с ником Sabri Suby в тиктоке делится методами магазинов, которые заставляют покупателей покупать больше, чем они планируют.

Какие хитрости используют супермаркеты

Овощи и фрукты встречаются в начале, пока человек еще сохраняет намерение употреблять здоровую пищу. Здоровая пища оказывается в тележке и покупатель чувствует себя чуть ли не святым.

Молоко и яйца прячутся в глубине супермаркета, чтобы посетитель петлял между стеллажами с хламом и брал импульсивные товары.

Тележка для покупок выросла втрое, чтобы в нее больше помещалось.

Дорогие товары располагают на полках на уровне глаз, тогда их больше покупают. Более дешевые – всегда ниже.

Рядом с кассой стоят стеллажи с шоколадками. Шоколадки попадаются на глаза уставшему человеку, который готовится расставаться с деньгами. Поэтому в конце концов вкусности покупают.

Сумасшедшие правила. Вы сломаете их систему и будете более внимательными, или они будут продолжать получать деньги,

– подытожил автор видео.

На что идут магазины, чтобы заставить покупателей покупать больше: смотрите видео

Реакция соцсетей

Под заметкой автора рассказа об "отвратительных тайнах супермаркетов" кто-то шутил, что намеренно не покупает овощи и фрукты, когда видит их у входа. Были люди, что хвастались силой воли. Кто-то жаловался, что его соблазняют пекарнями.

Также были советы о том, как не делать импульсивных покупок в магазине: приходить в супермаркет со списком, не приходить голодным и не пользоваться грязными корзинами.