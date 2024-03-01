Можно ли вас считать эгоистичным человеком: расскажет психологический тест

Эгоизм и альтруизм - два противоположных полюса в спектре человеческих поведенческих характеристик. Этот психологический тест поможет вам определить, на какой стороне спектра вы преимущественно находитесь.

И разобраться в этом вам поможет психологический тест от 24 Канала.

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Внимательно рассмотрите изображение. Какой путь вы выберете? Пойдете ли вы к солнечному полю, где люди делятся радостью и компанией, или же предпочитаете изолированный особняк на холме, который символизирует самодостаточность и самоудовлетворение?



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

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