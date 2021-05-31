Эд Ширан и Кортни Кокс повторили легендарный танец Роса и Моники: забавное видео

Прошло всего несколько дней, после премьеры спецвыпуска "Друзья: Воссоединение", как Кортни Кокс сделала фанатам сериала еще один подарок. Для этого она объединилась с популярным певцом Эдом Шираном и станцевала вместе с ним легендарный танец Моники и Росса.

30 мая звезды опубликовали в своих социальных сетях забавный видеоролик, в котором они повторяют зажигательные движения Моники и Росса из 10 серии 6 сезона "Друзей". Несмотря на то, что с момента выхода этой серии прошло 20 лет, Кортни Кокс совсем не растеряла свою ловкость, а Эд Ширан прекрасно выучил танец.

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По сюжету этого эпизода, Моника и Росс приходят на новогоднее шоу Дика Кларка, которое они обожали еще с детства. Чтобы привлечь внимание камер, брата с сестрой решают выполнить свой фирменный танец школьных времен. Фанаты "Друзей" были в восторге от этого зрелища, – кажется, что движения Геллеров знали наизусть сотни людей.

Танец Роса и Моники в "Друзьях": смотрите видео

Похоже, что за два десятилетия танец вовсе не потерял актуальность. Когда Кортни Кокс и Эд Ширан опубликовали новую его версию, их видеоролики быстро стали вирусными. За 15 часов видео в инстаграме Кортни Кокс собрало 8,3 миллиона просмотров, а на странице Эда Ширана – 5,8 миллиона просмотров.

В эти выходные у нас было свое воссоединение,

– подписал ролик певец.

Напомним, что 27 мая стриминговий сервис HBO Max представил спецепизод "Друзья: Воссоединение", в котором Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лиза Кудров, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри, Мэтт Леблан вместе с другими звездами вернулись на съемочную площадку.

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