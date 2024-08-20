Один из крупнейших аэропортов Японии был заблокирован из-за украденных ножниц

В Японии произошел досадный инцидент, заблокировавший работу одного из крупнейших аэропортов Шин-Читосэ. Причиной были ножницы, которые кто-то украл.

Кража произошла в магазине рядом с выходом на посадку.

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Пока продолжались поиски пропавшего товара, в аэропорту образовались большие очереди, поскольку пассажиры были вынуждены повторно проходить проверку на безопасность. Как следствие – пришлось отменить 36 рейсов и отложить еще 201 полет.

Многие пассажиры как раз возвращались после ежегодного японского праздника Бон. Однако после отмены рейсов им пришлось ждать следующий самолет.

После этого инцидента Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма обратилось к аэропортам префектуры Хоккайдо, где и расположен аэропорт Шин-Читосэ, с просьбой расследовать причину инцидента и предотвратить подобные случаи.

Интересно! Ножницы исчезли в субботу, 17 августа, а нашли их на следующий день, в воскресенье 18 августа.

Пользователи соцсетей высоко оценили реакцию аэропорта на инцидент. Многие из них заявили, что это подтвердило их уверенность в безопасности полетов в Японии.