Сфера туризма в Цубамэ и Сандзе, как и во многих других городах, сильно пострадала из-за пандемии коронавируса. Именно поэтому они объединились, чтобы снова привлечь внимание туристов.

Это интересно Фотограф смонтировал ролик из 50 000 фотографий Новой Зеландии, чтобы показать ее красоту

Ясуюки Сакума, специалист по мороженому, которого наняли, чтобы он придумал интересный рецепт десерта, создал особый аромат мороженого, а также предложил идею с железной стружкой. Он убежден, что уникальность этого десерта сможет стать отличной причиной визита в Цубамэ и Сандзе для многих гурманов и сладкоежек.

Кое-кто уже попробовал это необычное мороженое, и большинство отзывов были положительными. Дегустаторы рассказывали, что десерт был "гораздо вкуснее, чем мы ожидали" и "очень сладким".

Это – неожиданное сочетание, которое поражает,

– поделились смельчак, который попробовал мороженое с железной стружкой.

"Железное" мороженое уже есть в свободной продаже в Gelataria Coco. Цена за одну порцию – 3,7 доллара (102 гривны).