Искусство из гальки: художник создает невероятные портреты из камешков

Замечательные портреты-мозаики британского художника ландшафта поражают своей детальностью. Художник объединяет различные цвета и размеры камней, чтобы сделать рисунки максимально реалистичными.

Британский художник Джастин Бэйтмен живет в Таиланде и вдохновляется тибетской культурой.

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Бэйтмен практикует технику ленд-арта годами. Мужчина всегда имеет в своих карманах интересные камешки, которые впоследствии могут превратиться в произведение искусства.



Художник создает известные картины на пляжах / Фото Бэйтмана

Что известно о ленд-арте

Эта техника становится все более популярной, и появилась примерно в 1960-х годах. Сначала это были украшения для садов или парков, но впоследствии ленд-арт стал полноценным художественным жанром, которым восхищаются художники со всего мира. Чтобы создать ленд-арт, художники должны использовать природные материалы – камни, песок, землю или воду.

Бэйтмен, который много путешествует, сейчас осел в таиландском городе Чиангмае. Мужчина создает портреты из гальки, вдохновляясь песчаными мандалами тибетских монахов. Художник уверен, что его творчество не должно быть долговечным.

Монахи тратят много часов на создание песчаных мандал, но рано или поздно они будут снесены. Неустойчивость – важная черта моей работы; неважно, сколько времени нужно, чтобы художественное произведение существовало и имело ценность. Моя работа непостоянная, и я оставляю только следы,

– рассказывает Бэйтмен.



Бэйтмен подбирает камни, чтобы упорядочить их в шедевр / Фото Бэйтмена

Художник отмечает, что стоит обращать внимание на грамотное использование ресурсов. По словам художника, лучше оставить по себе лишь цифровой след, чем углеродный или пластиковый.

Я отвергаю материалы "высокого искусства", такие как бронза и масло, и возвращаюсь к простоте, более похожей на искусство наших предков, которые жили в пещерах,

– отмечает мужчина.

Как художник создает портреты из гальки: смотрите видео