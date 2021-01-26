Автор ютуб-канала OwlKitty регулярно снимает видеопародии на популярные фильмы со своей кошкой. На этот раз Лизи присоединилась к знаменитому искателю приключений Индиане Джонсу.

Источник: ютуб-канал OwlKitty

Пародийные ролики для ютуб-канала OwlKitty создает режиссер Тибо Чарроппин. А его кошку Лизи, которая становится одной из главных героинь каждого видео, можно назвать настоящей звездой сети с тысячами фанатов. На этот раз она появилась во фрагменте фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" о приключениях смелого археолога.

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В пародии кошка выполняет роль драгоценного артефакта. Чтобы забрать клад, Индиане Джонсу необходимо заменить его на что-то с равноценным весом. Археолог со взволнованным лицом пытается выполнить это задание, но в конце концов просто чешет кошке животик. В ответ на такие действия путешественника Лизи начинает довольно мурлыкать.

Смешная пародия на фильм про Индиану Джонса с кошкой OwlKitty

Тибо Чарроппин опубликовал еще одно интересное видео, в котором показал, как создавал официальную пародию.

Процесс создания пародии с OwlKitty

Кошка снимается в пародиях на популярные фильмы и сериалы в течение 2-х лет. За это время она появилась в таких фильмах: "Парк Юрского периода", "Король Лев", "Гарри Поттер", "Железный человек", "Мандалорець", "Криминальное чтиво", "50 оттенков серого" и так далее.