Индиана Джонс в поисках утраченного кота: забавная пародия развеселила сеть
Автор ютуб-канала OwlKitty регулярно снимает видеопародии на популярные фильмы со своей кошкой. На этот раз Лизи присоединилась к знаменитому искателю приключений Индиане Джонсу.
Источник: ютуб-канал OwlKitty
Пародийные ролики для ютуб-канала OwlKitty создает режиссер Тибо Чарроппин. А его кошку Лизи, которая становится одной из главных героинь каждого видео, можно назвать настоящей звездой сети с тысячами фанатов. На этот раз она появилась во фрагменте фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" о приключениях смелого археолога.
Читайте также "Один дома": если бы Кевин Маккаллистер остался вдвоем с котом – забавная пародия
В пародии кошка выполняет роль драгоценного артефакта. Чтобы забрать клад, Индиане Джонсу необходимо заменить его на что-то с равноценным весом. Археолог со взволнованным лицом пытается выполнить это задание, но в конце концов просто чешет кошке животик. В ответ на такие действия путешественника Лизи начинает довольно мурлыкать.
Смешная пародия на фильм про Индиану Джонса с кошкой OwlKitty
Тибо Чарроппин опубликовал еще одно интересное видео, в котором показал, как создавал официальную пародию.
Процесс создания пародии с OwlKitty
Поделиться новостью