Ілон Маск - "Технокороль", Зак Кіркхорн - "Майстер над монетою": у Tesla перейменували посади
Ілон Маск подав офіційну заяву до Комісії по цінних паперах та біржах США (SEC). В ній він змінив назву своєї посади та посади фінансового директора Зака Кіркхорна.
Источник:The Verge
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Заява Ілона Маска до Комісії по цінних паперах та біржах США (SEC) щодо перейменування посад / Фото скріншот з сайту SEC
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