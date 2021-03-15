Ілон Маск подав офіційну заяву до Комісії по цінних паперах та біржах США (SEC). В ній він змінив назву своєї посади та посади фінансового директора Зака Кіркхорна.

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Заява Ілона Маска до Комісії по цінних паперах та біржах США (SEC) щодо перейменування посад / Фото скріншот з сайту SEC

