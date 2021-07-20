Икра, мясо вагю, золото – голландский повар приготовил самый дорогой бургер в мире: его цена

В голландском ресторане De Daltons сделали самый дорогой гамбургер в мире. Его состав и цена впечатляют.

The Golden Boy (Золотой мальчик) – так называется бургер, который приготовили в голландском ресторане. Внутри булочки, замешанной на шампанском Dom Perignon, котлета из мяса вагю, хамон, черная икра, а также множество других дорогих продуктов.

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Для максимальной эффектности – сверху бургер покрыт съедобным золотом. Стоимость бургера составляет – 5000 евро (5 964 долларов, более 160 тысяч гривен). Тем не менее полакомиться в ресторане De Daltons самым дорогим бургером в мире не так просто. Предварительно за две недели необходимо оформить на него бронь и внести залог в размере 855 долларов. Официально мировой рекорд пока не зарегистрировали, однако сейчас The Golden Boy самый дорогой бургер в мире.

Ингредиенты очень хорошо дополняют друг друга, а ароматы насыщенные. Несмотря на то, что этот гамбургер чрезвычайно дорог, вам все равно придется есть его руками, потому что это единственный способ есть гамбургеры. Поскольку булочка покрыта золотом, ваши пальцы будут полностью золотыми пока вы не доедите,

– заявил владелец ресторана и автор "Золотого мальчика" Робберт Ян.

Несмотря на такое разнообразие ингредиентов, владелец ресторана и автор "Золотого мальчика" заявляет, что бургер получился очень вкусным.

– Говядина вагю А5– Королевский краб– Дом Периньон– Луковые кольца в кляре– Палета Иберико Беллота– Итальянский Белый Трюфель– Икра Блуга– Булочка "дом Перроньон", приготовленная с шафраном и покрытая золотом– Соус майонез с копченым шафраном из утиных яиц– Соус барбекю с кофе Копи Лувак и редкой бочки из односолодового виски Макаллан– Лучший чеддер в мире– Тигровые помидоры, маринованные по-японски– Огурец, маринованный по-японски– Дым, настоянный на виски

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