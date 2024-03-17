Группа СКАЙ едет в концертный тур для спасения конечностей раненых бойцов: афиша мероприятий

Одна из самых популярных рок-групп Украины СКАЙ, чьи песни стали настоящими рок-хитами, а концерты собирают полные залы, объявляет о начале своего весеннего благотворительного тура.

Детали сообщили организаторы журналистам журналистам 24 Канала.

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Первый концерт уже состоялся в Николаеве и собрал полный зал.

Афиша следующих концертов

Следующие концерты пройдут в:

Днепре – 18.03,

Запорожье – 19.03,

Хмельницком – 29.03,

Ивано-Франковске – 30.03.

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке

В весеннем акустическом туре СКАЙ в полном составе будет исполнять как уже известные хиты "Тебя это может убить", "Легкомысленная", "Бест Друг", "Струна", "Подари Свет" и другие, так и сыграет новые песни, что группа вживую будет играть впервые.

Благотворительная составляющая

Начиная с февраля 2022 года СКАЙ на своих концертах собрал и передал для ВСУ и Сил Обороны более 24 миллионов гривен. А этой весной музыканты планируют собрать средства на операции на конечностях для 5 бойцов – на каждом отдельном концерте пройдет сбор для одного военного, который является резидентом Национальной программы "Спаси конечность", которую реализует Международный благотворительный фонд "Здоровье украинского народа".

Этот весенний концертный тур призван не только подарить свет, силу и вдохновение нашим поклонникам, но и собрать на операции для наших раненых бойцов. Друзья, мы с вами на одной волне, у нас одна цель – помогать военным для победы. Один концерт – одна операция – одна спасенная конечность – один спасенный защитник. Приглашаем,

– рассказывает фронтмен СКАЙ Олег Собчук.

Во время первого концерта тура в Николаеве были собраны средства на лечение боевой травмы солдату Потан Сергею с 53-й отдельной механизированной бригады, который воевал на Бахмутском направлении, занимался ремонтом техники и получил минно-взрывное ранение во время минометного обстрела. Сергей нуждается в операции по эндопротезированию левого коленного сустава.