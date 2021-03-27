Ісландець Гардар Олаф скерував свій дрон прямісінько в жерло вулкана, в якому "кипіла" лава. Чоловік зробив це, щоб отримати унікальні відеоролики.

Минулої п'ятниці, 19 березня, на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії почав вивергатися вулкан Фаградалсф'яль. Він розташований приблизно за 30 кілометрів від столиці країни Рейк'явіка. Виверження було невеликим і нікому не загрожувало. Проте це явище подарувало місцевим жителям дивовижні види на розпечену лаву.

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