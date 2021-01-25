Все мы знаем, что законодательство разных штатов США переполнено забавными и нелепыми законами, которые, на первый взгляд, не поддаются логическому объяснению. Однако, если копнуть глубже – можно понять причины многих запретов.

Источник: New York Post

Власти американского города Ки-Уэст в штате Флорида в первом чтении приняла закон о запрете кормления уличных кур. Это решение еще не окончательное –чтобы закон вступил в силу, необходимо провести еще одно голосование. Однако чиновники говорят, что они решительно настроены довести начатое до конца.

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Бродячие куры – очень распространенное явление в Ки-Весте. Их считают символом города, поэтому птицы беспрепятственно гуляют по улицам города и свободно себя чувствуют. Рассмотреть запрет пришлось из-за того, что жители начали жаловаться на агрессивное поведение кур.

Куры могут переносить и распространять болезни, вредить частной собственности и оставлять после себя большое количество фекалий,

– говорится в законе.

Жители и гости города любят подкармливать кур "человеческой" едой. Похоже, что птицы настолько привыкли к богатому и разнообразному рациону, что начали навязчиво требовать очередную порцию угощения. Они собираются большими стаями и караулят возле домов людей, которые их кормят, а когда получают пищу – оставляют после себя грязь и беспорядок.



Куры в Ки-Уэсте / Фото FLKEYSNEWS

Одна пара рассказала комиссару, что куры напали на них во время уборки за собакой. По их словам, птицы подумали, что собачьи экскременты – это еда, и набросились на них. Также люди жалуются на то, что агрессивные птицы могут вырывать из рук попкорн и картофель фри.

Если закон вступит в силу, каждый нарушитель, который будет кормить уличную курицу, получит штраф – от 250 до 500 долларов (от 7 до 14 тысяч гривен).

Некоторых жителей запрет обеспокоил – они волнуются, что птицы будут голодать. Однако эксперты уверяют, что в Ки-Уэсте достаточно насекомых, чтобы прокормить всех кур в городе.