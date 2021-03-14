Марисса Брух из Германии годами имела нездоровые отношения с едой и страдала от лишнего веса. В конце концов ей удалось сбросить 18 килограммов, и помогли ей в этом не диеты, а видеоигры.

Проблема лишнего веса беспокоила 27-летнюю Мариссу еще с подросткового возраста. За свою жизнь она испытала на себе десятки диет и изнурительные занятия в тренажерном зале. К сожалению, все это не давало желаемого результата.

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Я боролась со своим весом более 10 лет. Я попробовала много диет, и это меня изматывало, даже если удавалось похудеть на несколько килограммов. Но ни одна из диет не помогла мне похудеть навсегда,

– поделилась Мелисса.

Летом 2019 года муж Мариссы познакомил ее с видеоиграми. Он купил ей очки виртуальной реальности и несколько подвижных игр – симулятор бокса Thrill of the Fight и танцевальную игру Beat Saber. Эти развлечения пришлись женщине по душе, и быстро стали ее новым хобби, которому она начала уделять все больше времени.

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VR-игры полностью заменили ей спортзал. За 40-минутную "геймерскую тренировку" женщина тратила около 500 калорий. Марисса начала играть регулярно, и быстро заметила, что ее вес начал уменьшаться. Когда женщина стала более выносливой, она удвоила количество ежедневных занятий и начала цеплять на руки утяжелители. Так она тратила на тренировках по 1000 калорий.

Игры – это не волшебный метод похудения. Заниматься нужно регулярно, но для меня это работает лучше, чем фитнес-студии, потому что я могу играть где угодно и когда угодно. Не нужно тратить время на дорогу до спортзала, я просто одеваю очки и занимаюсь. Я даже брала их с собой на отдых,

– рассказала женщина о преимуществах VR-игр.



Женщина похудела на 18 килограммов / Фото Jam Press

Таким образом, за 18 месяцев ей удалось сбросить 18 килограммов. Свой геймерский путь Марисса начинала с весом 90 килограммов. Сейчас она весит 72 килограмма, и планирует похудеть еще немного, чтобы достичь отметки 68.