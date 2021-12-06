Девушка перепутала мыло с едой и попробовала его на вкус: забавная реакция продавца

Довольно часто разнообразные товары от косметики до элементов декора изготавливают в виде еды, и делают это так искусно, что их легко можно принять за настоящие продукты или блюда. Именно это случилось с Джеки Гански.

Девушка посетила магазин натуральной косметики Lush и увидела образцы продукции возле стенда с мылом. Она подумала, что это настоящие десерты, поэтому взяла кусочек, чтобы попробовать.

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Реакция продавца не заставила себя ждать. Шокированный мужчина, который не успел остановить Джеки до того, как она начала жевать мыло, на мгновение замер и просто смотрел на нее. После этого он рассмеялся и прикрыл лицо руками. Наконец, продавец дал девушке пакетик, чтобы она выплюнула "десерт".

Девушка посмеялась над собой и опубликовала видео в сети. Ролик стал вирусным и собрал более 20 миллионов просмотров и 25 тысяч комментариев. Пользователи тиктока хорошенько посмеялись и над фейлом Джеки, и над реакцией продавца:

"Продавец был слишком ошеломлен, чтобы говорить";

"Зачем делать такое, если ты в магазине мыла и косметики";

"Я тоже думала, что это еда. Верьте или нет, но некоторые люди не знают, что это за магазин";

"Это так стыдно";

"Он просто кричал глазами";

"Уверена, что он пришел домой и сказал: "Вы никогда не угадаете, что произошло сегодня на работе!"

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